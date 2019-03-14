الامارات | 5 مشاهد تثبت أن محمد صلاح الأفضل في تاريخ العرب وأفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد تثبت أن محمد صلاح الأفضل في تاريخ العرب وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الكثير من الجدل عندما صرّح بأنه حقق إنجازات كبيرة ووصل إلى مكانة لم يتمكن أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي من الوصول إليها، مشيرا إلى أنه بات عنصراً مؤثراً على السوشيال ميديا التي لم يعد يولي لها أي اهتمام، ولكنه لا يهدر وقته في متابعة تعليقات المتابعين على مستواه ويفضل شغله بالقراءة أو اللعب مع أصدقائه.

وزاد حدة الانتقاد في "صلاح" وما صدر منه من تصريحات خاصة وأن هناك لاعبون أفارقة تحديدا حققوا العديد من الإنجازات مثل الليبيري جورج ويا الذي نال الكرة الذهبية، وحقق الجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا لقب دوري أبطال أوروبا، ولكن بالنظر إلى الأمر من جهة مختلفة، سنكتشف أن الجناح المصري حقق بالفعل عدة أمور أخرى لم يصل لها من قبل أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي، ونشرت جريدة "الوطن المصرية" تقريراً مفصلاً عن اللاعب تثبت أنه بالفعل الأفضل في تاريخ أفريقيا.

القيمة السوقية

وصلت القيمة السوقية الخاصة محمد صلاح إلى 150 مليون يورو، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، ويعد الجناح المصري رابع اعلى لاعبي العالم قيمة سوقية بعد الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، وبالطبع لم يصل أي لاعب أفريقي أو عربي إلى تلك المكانة التي وصل إليها جناح ليفربول.



جائزة بوشكاش

يعد محمد صلاح اللاعب المصري والعربي والأفريقي الوحيد الذي نال جائزة "بوشكاش" التي يتم منحها، لصحاب أفضل هدف في العام، وحسمها الجناح الدولي المصري العام الماضي 2018، وبدأ منح تلك الجائزة بدءا من 2009، وحققها لاعبون من البرازيل والبرتغال وتركيا وسلوفاكيا والسويد وكولومبيا وماليزيا وفرنسا.



السيطرة على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

جمع محمد صلاح الجوائز الأربعة التي تقدم لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، حيث يتم منح جائزة الأفضل عبر "اللاعبين المحترفين، والشركة الراعية، والنقاد الرياضيين، والجماهير"، ويعد هدّاف ليفربول هو العربي والأفريقي الوحيد الذي نجح في جمع الجوائز الأربعة في موسم واحد، متفوقا على جميع أقرانه في الـ"بريميرليج"



معشوق الجماهير

نجح العديد من اللاعبين العرب والأفراقة في ترك بصمة واضحة لهم مع جماهير الأندية التي لعبوا لها، لكن ما يحدث بين "صلاح" وجماهير ليفربول أمر غير مسبوق، ووصل الأمر إلى تأليف عدة أغنيات باسم محمد صلاح، وتم تجميع معظم الأغاني على اسطوانة مدمجة "سي دي" تحت مسمى "الملك المصري".

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أيقونة الفريق

بدأ محمد صلاح مشواره الاحترافي في أوروبا، بالانتقال من المقاولون العرب إلى نادي بازل السويسري، وسرعان ما أثبت الجناح المصري نفسه وأصبح نجم الفريق الأول، وحقق لقب أفضل لاعب في الدوري السويسري عام 2013، وبعد انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي ولم يجد فرصة مشاركة انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، وخطف الأنظار بشكل سريع وأصبح أيضا رمزا للفيولا قبل أي مباراة، وفي الموسم التالي، اختار "مو" اللعب في صفوف روما الإيطالي، وكان يسبق أي مباراة لذئاب العاصمة احتلال صورة "توتي" لأغلفة الصحف، لكن محمد صلاح، قدّم أداء مبهرا مع الجيالوروسي، ليبدأ وضع صورة "صلاح" على أغلفة الصحف قبل أي مباراة لروما ليزيح قيصر روما وينصب نفسه مكانه، وبعد الانتقال إلى ليفربول، واصل محمد صلاح هوايته، وأصبح اللاعب رقم 1 في الريدز حتى توج "ملكا" في قلوب مشجعي الريدز.

وحقق الكثير من العرب والأفارقة نجاحات كبرى في أوربا، لكن لم يستطع أي منهم ان يكون "رقم 1" في كل نادي يرتدي قميصه مثلما فعل "صلاح".