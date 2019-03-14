شكرا لقرائتكم مشاهدة مباراة نابولى وريد بول سالزبورج مباشر اليوم الخميس 14-3-2019 في الدوري الاوروبي اون لاين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة نابولى وريد بول سالزبروج بث مباشر، حيث يلتقى اليوم فى 7:55 مساء اليوم، ريد بول مع نابولى فى إطار منافسات إياب دور الـ16 من الدورى الأوروبى، فى المباراة التى تقام على ملعب ريد بول ارينا معقل الفريق النمساوى.

مشاهدة مباراة نابولى وريد بول سالزبورج بث مباشر اليوم

وكانت مبارات الذهاب التى جمعت بين الفريقين انتهت بفوز نابولى 3\0 على ملعبه وسط جماهيره جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب اركاديوز ميليك، ثم أحرز فابيان رويز الهدف الثانى، وشهدت المباراة هدفا بنيران صديقة سجله اللاعب جيروم أونغان فى مرماه بالخطأ، لينتهى اللقاء بفوز نابولى بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة نابولى وريد بول بث مباشر اليوم، يسعى نابولى لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى ربع النهائى بينما يسع ريد بول لتحقيق مفاجأة على ملعبه والتأهل للجولة المقبلة.

وضم ماركوروزى مدرب ريدبول لقائمة المباراة كلا من:

- فى حراسة المرمى: اليكساندر والكى، كارلوس ميجيل، سيكان ستانكو فيتش.

- خط الدفاع: أندرياس أولمر، إيغور خوليودوس سانتوس، جيروم أونغان، مارين بون جراسيس، ستيفان لاينير، ستيفن ستانغل.

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- خط الوسط: كريستوف لييتغيب، ديفيداتانجا، ديادى ساماسيكو،هانيس وولف،ماتياس هونساك، باتريك فاركاس، رينهولد يابو، تاكومى مينا مينو، زيفر شلاجر، زلاتكويونو زو فيتش.

- خط الهجوم: فريدريك غولبراندسن، ميرجيم بيريشا، موانيس دابور، مؤنس دبور، باتسون داكا، صامويل تيتيه.

مشاهدة مباراة نابولى وريد بول بث مباشر اليوم

بينما أتت قائم ة نابولى بقيا دة كارلو أنشيلوتى كلأتى:

– فى حراسة المرمى:أ كرنيزس، د. أوسبينا، أيه مريت.

-خط الدفاع: السيد هيساج،ماريو روى،ف.غلام،كيفين ملكويه، ف.شريشاس، إس لوبير تو، ألبيول، ك. كوليبالى، نيكولا مكسيمو فيتش

–خط الوسط: أ.اوناس،ج جيتانو، أمادو دياوارل، ألان، فبيان رويز،ب زيلينسكى.

-خط الهجوم: سيمونى فير دى، خوسى كاييخون، ل انسيان،د مرتينز، أ ميليك، أ يونس.