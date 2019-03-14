شكرا لقرائتكم طنطا يواصل زحفه للصدارة وأسوان يواصل نزيف النقاط في دورى المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل طنطا زحفه نحو الصعود للدوري الممتاز بعدما استطاع تحقيق الفوز علي دمنهور بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جرت بينهما بإستاد طنطا في الثالثة من عصر اليوم .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالرحمن الدح نجم طنطا من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثاني في الوقت الذي شهدت فيه المباراة إصابة محمد العشري مدافع طنطا بكسر مضاعف في القدم بعد كرة مشتركة مع مهاجم دمنهور .

علي الملعب الفرعى لبرج العرب سقط المنصورة في فخ الهزيمة من فاركو بهدف مقابل للاشئ في المباراة الأولى لأحمد عاشور فنيا مع فاركو ، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي 2/2 علي مباراة غزل المحلة وسماد أبوقير التي أقيمت بإستاد سماد ابوقير بالاسكندرية .

علي استاد كفر الشيخ استطاع كفر الشيخ تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف علي مركز شباب تلا ، فيما استطاع الرجاء تحقيق نتيجة كبيرة خارج ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي بلدية المحلة في المباراة التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة فيما استطاع الجزيرة المطروحي تحقيق أغلي ثلاث نقاط بالفوز علي سيدي سالم بهدف مقابل لاشئ ليبتعد الفريق خطوة عن الهبوط للقسم الثالث .

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بهذه النتائج يواصل طنطا الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأوليمبي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، ثم دمنهور والمنصورة فى المركزين الثالث والرابع برصيد 38 نقطة .

في المقابل، واصل أسوان نتائجه السلبية في المجموعة الأولي بدوري القسم الثاني وذلك بعد سقوطه أمام طهطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد طهطا ليتجمد رصيده عند 48 نقطة ، في الوقت الذي حقق فيه تليفونات بني سويف فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف علي بني سويف في ديربي مدينة بني سويف.

فى الوقت نفسه استطاع الفيوم تحقيق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ علي مركز شباب ناصر ملوي ليقترب الفريق خطوة من البقاء بدوري القسم الثاني ، فيما سيطر التعادل السلبي علي مباراة المنيا والألمونيوم ، في الوقت الذي حقق فيه الإعلاميين فوزا كبيرا خارج الديار بثلاثة أهداف علي الوليدية ، فيما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله علي مباراة النصر للتعدين وديروط .

بهذه النتائج يواصل اسوان برصيد 48 نقطة بفارق ست نقاط عن فريق بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة .