شكرا لقرائتكم مران مستبعدو الأهلى.. سباستيان يدرب اللاعبين على دقة التصويب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد سباستيان المدرب المساعد بالأهلي تدريبات فنية خاصة لعدد من اللاعبين خلال المران المسائى الذى أقيم اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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شهدت تدريبات الأهلي تدريبات فنية خاصة لكل من صالح جمعة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وباسم على وأحمد الشيخ وحرص سباستيان على إيقاف الفقرة الفنية أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق بشأن دقة التصويب على المرمي.

فيما شارك محمد الشناوى حارس الأهلى فى تدريبات الكرة التي أقيمت اليوم تحت إشراف الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق، أدى الشناوي، تدريبات مكثفة اليوم، حيث بدأ بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ثم خاض تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، والتي اشتملت على التصويب كما شارك الحارس فى مران خاص ببعض الجمل الفنية بالتبادل مع علي لطفى حارس الفريق تحت إشراف لاسارتى ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا للمواجهة.