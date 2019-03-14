شكرا لقرائتكم قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة.. ظهور معلول وربيعة ومروان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي أعلن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري. وجاءت قائمة الأهلي "محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي". Advertisements يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وشهدت القائمة تواجد الثلاثى على معلول ومروان محسن ورامى ربيعة رغم شكواهم من آلام عضلية ليتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى لقاء شبيبة الساورة.

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