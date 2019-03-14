شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يفتتح مراكز الشباب الجديدة بالمحافظات أبريل المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة عن افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، أبريل المقبل.

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وقد أكد وزير الشباب والرياضة، بأن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر، لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا الي أن هناك عدد من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهم، "مركز شباب المنيرة، محطة ابو غالب، الوادي، السعودية، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي" ومن المقرر أن يتم إفتتاحهم خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

وأضاف أشرف صبحي، بأن من ضمن أهداف إسترتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.