شكرا لقرائتكم جلسة استشفاء للاعبى الإسماعيلى استعدادا للأفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، لجلسة استشفاء فى مغطس الثلج عصر اليوم، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة الأفريقى بعد غد السبت فى ختام مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كان البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى، قد نظم تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية فى مواجهة سموحة بالدورى المحلى مؤخرا، سعيا للتخلص من الإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وقبل خوض الأساسيين لجلسة الاستشفاء قاموا بتدريبات خفيفة على أرض ملعب المنرة الفرعى شملت الجرى حول الملعب والتسليم والتسلم تحت ضغط ثنائى من اللاعبين لرفع المعدلات المهارية لديهم وللوقوف على تصرف كل منهم تحت الضغط.

خاض ثلاثى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى محمد الضرف ومحمد صادق ومحمد فوزى تدريبات منفردة خلال المران الرئيسى عصر اليوم.

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ويستعد الدراويش لملاقاة بطل تونس فى عقر داره باستاد رادس السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات “المجموعة الثالثة” بدورى أبطال أفريقيا.

التدريبات تمثلت فى الجرى حول الملعب وتقوية بواسطة الأحزمة المطاطة قبل أن تتطرق لتدريبات بالكرة.

ويسابق جهاز الدراويش الزمن لتجهيز الثلاثى للمباراة التى ستشهد حضور جماهيرى مكثف يزيد عن 40 آلف مشجع.

يذكر أن الفريق يعانى من تعدد الغيابات ضمن صفوفه خلال رحلة تونس أبرزهم باهر المحمدى ومحمود متولى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل.