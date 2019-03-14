شكرا لقرائتكم كيف استغل مورينيو قيادة زيدان للريال للكشف عن "خيبة الأمل"؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزى، أن إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى اتخذت القرار الصحيح بعودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الملكى.

وقال مورينيو في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، "زيدان هو الخيار المثالي لنادي ريال مدريد بالنظر إلى الإنجازات الرائعة التى حققها مع الفريق الملكي خلال فترة ولايته الأولى.

أضاف مدرب مانشستر يونايتد السابق: "زيدان لديه فرصة جيدة لإثبات جدارته في عالم التدريب، لاسيما وأن النادي مقبل على مشروع جديد".

وكشف جوزيه مورينيو عن شعوره بعد الإعلان عن تولي زين الدين زيدان مهمة تدريب ريال مدريد، في الوقت الذي كان فيه مرشحاً لتولي المهمة قائلاً، "لم أشعر بالإحباط أو خيبة الأمل".

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تابع: "لم أقل أبداً أنني أردت تدريب ريال مدريد أو رفضت ذلك، وقلت لكم إن زيدان مثالي لريال مدريد".

وعاد المدرب الفرنسى زين الدين زيدان، لتدريب فريق ريال مدريد الإسبانى مرة أخرى خلفًا للأرجنتينى سانتياجو سولارى الذى تمت إقالته بعد الموسم المخيب للآمال، فى عقد يمتد حتى 30 يونيو من عام 2022.

وخاض زيدان مسيرة تدريبية حافلة مع ريال مدريد خلال الفترة من يناير 2016 حتى مايو من العام الماضى، قاده خلالها للتربع على عرش القارة الأوروبية.

وقاد المدرب الفرنسى الفريق الملكى نحو التتويج بتسعة ألقاب كبرى ليحتل المركز الثانى فى قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب مع الريال خلف ميجيل مونوز الذى قاده لـ14 لقبًا بين عامى (1960-1974).

وحصد زيدان 9 ألقاب مع ريال مدريد ضمت "3 دورى أبطال أوروبا، 2 كأس السوبر الأوروبى، 2 كأس العالم للأندية، الدورى الإسبانى، وكأس السوبر الإسبانى.