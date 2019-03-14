شكرا لقرائتكم 5 نجوم عرب مع صلاح في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة قرعة الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا المحدد لها غداً الجمعة.

وأسفرت مواجهات دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا والتى أسدل الستار عليها مساء أمس، الأربعاء، عن تأهل 8 أندية هى "ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، برشلونة، مانشستر سيتى، أياكس، مانشستر يونايتد، توتنهام، بورتو، يوفنتوس".

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وستشهد منافسات الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا ظهور العديد من نجوم الكرة العربية مع الفرق المتأهلة تلك المرحلة من عمر المسابقة.

ويضم مانشستر سيتى الإنجليزى، النجم الجزائرى رياض محرز، فيما يظهر مواطنه ياسين براهيمى مع بورتو البرتغالي.

أما أياكس أمستردام الهولندى فيضم بين صفوفه الثلاثى المغربى، حكيم زياش، زكريا لبيض، نصير مزراوى بجانب محمد صلاح مع ليفربول.