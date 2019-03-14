شكرا لقرائتكم رغم سابق إعلان تعيينه.. محمد حلمى لم يتسلم عمله الجديد بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن محمد حلمى المشرف العام الجديد على قطاع الناشئين بنادى الزمالك لم يحضر من أجل تسلم مهام عمله بشكل رسمى منذ تعيينه ولم يكشف المصدر ذاته مدى إمكانية اعتذار حلمى عن المهمة أو توليه إدارة الأمور فى المرحلة المقبلة من عدمه.

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فيما تولى طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، منصب النائب الثانى بقطاع الناشئين وذلك بالتعاون مع حسين عبد اللطيف نجم الفريق السابق الذى يتولى منصب النائب الأول لحلمى فى القطاع.

كما كشف نفس المصدر إن القطاع فى الوقت الحالى لم يشهد أية تغييرات فى باقى المناصب بعد تلك التعديلات وإن التخطيط الذى يجريه مسئولى الزمالك فى الوقت الحالى داخل القطاع من أجل إعادة ترتيب الأوراق للموسم الجدديد.