شكرا لقرائتكم محمد عنتر ومحمد عبد السلام ينتظمان فى تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثنائى محمد عنتر ومحمد عبد السلام فى التدريبات الجماعية للزمالك، المقامة على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

جاءت مشاركة الثنائى عنتر وعبد السلام بعد نهاية البرنامج، الذى وضع لهما فى مران الفريق بالأمس عقب مشاركتهما مع فريق الشباب أمام الأهلى فى بطولة الجمهورية تجنبا لتعرضهما للإجهاد.

واستقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على خوض الفريق لمرانه غداً فى العاشرة صباحا، وهو التدريب الأخير للفريق بالقاهرة قبل رحلة الجزائر.

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