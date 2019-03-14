شكرا لقرائتكم خبر عن طهطا يهزم أسوان بهدف والتليفونات تفوز على بنى سويف بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل أسوان نتائجه السلبية في المجموعة الأولي بدوري القسم الثاني وذلك بعد سقوطه أمام طهطا بهدف مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد طهطا ليتجمد رصيده عند 48 نقطة ، في الوقت الذي حقق فيه تليفونات بني سويف فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف علي بني سويف في ديربي مدينة بني سويف.

فى الوقت نفسه استطاع الفيوم تحقيق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل لاشئ علي مركز شباب ناصر ملوي ليقترب الفريق خطوة من البقاء بدوري القسم الثاني ، فيما سيطر التعادل السلبي علي مباراة المنيا والألمونيوم ، في الوقت الذي حقق فيه الإعلاميين فوزا كبيرا خارج الديار بثلاثة أهداف علي الوليدية ، فيما سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله علي مباراة النصر للتعدين وديروط .

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بهذه النتائج يواصل أسوان برصيد 48 نقطة بفارق ست نقاط عن فريق بني سويف صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة .