- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم دمنهور بهدف الدح ويقترب من العودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طنطا زحفه نحو الصعود للدوري الممتاز بعدما استطاع تحقيق الفوز علي دمنهور بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جرت بينهما باستاد طنطا في الثالثة من عصر اليوم .
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالرحمن الدح نجم طنطا من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثاني في الوقت الذي شهدت فيه المباراة إصابة محمد العشري مدافع طنطا بكسر مضاعف في القدم بعد كرة مشتركة مع مهاجم دمنهور .
علي الملعب الفرعى لبرج العرب سقط المنصورة في فخ الهزيمة من فاركو بهدف مقابل للاشئ في المباراة الأولى لأحمد عاشور فنيا مع فاركو ، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي 2/2 علي مباراة غزل المحلة وسماد أبوقير التي أقيمت بإستاد سماد ابوقير بالاسكندرية .
علي استاد كفر الشيخ استطاع كفر الشيخ تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف علي مركز شباب تلا ، فيما استطاع الرجاء تحقيق نتيجة كبيرة خارج ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي بلدية المحلة في المباراة التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة فيما استطاع الجزيرة المطروحي تحقيق أغلي ثلاث نقاط بالفوز علي سيدي سالم بهدف مقابل لاشئ ليبتعد الفريق خطوة عن الهبوط للقسم الثالث .
بهذه النتائج يواصل طنطا الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأوليمبي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، ثم دمنهور والمنصورة فى المركزين الثالث والرابع برصيد 38 نقطة .
مباراة طنطا ودمنهور (3)
مباراة طنطا ودمنهور (1)
مباراة طنطا ودمنهور (2)
كانت هذه تفاصيل خبر طنطا يهزم دمنهور بهدف الدح ويقترب من العودة للممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.