شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يهزم دمنهور بهدف الدح ويقترب من العودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طنطا زحفه نحو الصعود للدوري الممتاز بعدما استطاع تحقيق الفوز علي دمنهور بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جرت بينهما باستاد طنطا في الثالثة من عصر اليوم .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عبدالرحمن الدح نجم طنطا من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من الشوط الثاني في الوقت الذي شهدت فيه المباراة إصابة محمد العشري مدافع طنطا بكسر مضاعف في القدم بعد كرة مشتركة مع مهاجم دمنهور .

علي الملعب الفرعى لبرج العرب سقط المنصورة في فخ الهزيمة من فاركو بهدف مقابل للاشئ في المباراة الأولى لأحمد عاشور فنيا مع فاركو ، في الوقت الذي سيطر فيه التعادل الإيجابي 2/2 علي مباراة غزل المحلة وسماد أبوقير التي أقيمت بإستاد سماد ابوقير بالاسكندرية .

علي استاد كفر الشيخ استطاع كفر الشيخ تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف علي مركز شباب تلا ، فيما استطاع الرجاء تحقيق نتيجة كبيرة خارج ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف علي بلدية المحلة في المباراة التي اقيمت بإستاد بلدية المحلة فيما استطاع الجزيرة المطروحي تحقيق أغلي ثلاث نقاط بالفوز علي سيدي سالم بهدف مقابل لاشئ ليبتعد الفريق خطوة عن الهبوط للقسم الثالث .

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بهذه النتائج يواصل طنطا الانفراد بصدارة المجموعة برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الأوليمبي صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة ، ثم دمنهور والمنصورة فى المركزين الثالث والرابع برصيد 38 نقطة .