شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر أمم أفريقيا 2019 بعد إجراء القرعة أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 أشهر تقريباً تفصلنا عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وتسابق اللجنة المنظمة المحلية، برئاسة هانى أبو ريدة، الزمن من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بهذا الحدث الكبير، وعلى رأسها ملف الملاعب التى تحتضن المباريات، والفنادق التى تستضيف المنتخبات المشاركة، وكذلك ملف التذاكر وحضور الجماهير فى المباريات.

وتدور العديد من التساؤلات فى رأس الجماهير لمعرفة كيفية حضور المباريات، خاصة بعد إعلان اللجنة المنظمة عن طرح التذاكر إلكترونياً أمام الجماهير..

س: متى يتم الكشف عن نظام الحجز الإلكترونى للتذاكر؟

ج : محمد فضل، المدير التنفيذى لبطولة أمم أفريقيا، أعلن أن نظام الحجز الإلكترونى لبيع التذاكر سيتم الكشف عنه فى الأول من أبريل المقبل.

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س: ومتى يتم طرح تذاكر مباريات البطولة؟

عملية طرح التذاكر لـ52 مباراة ستتم وفقاً لأنظمة مختلفة، وفقاً لتصريحات محمد فضل، وستتحدد عقب إجراء قرعة البطولة، وسيتم الإعلان عنها يوم 20 أبريل.

س: هل تم إعلان أسعار التذاكر؟

ج: لم يتم حتى الآن إعلان أسعار التذاكر، ومن المقرر إعلانها مع طرحها يوم 20 أبريل المقبل.