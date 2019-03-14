الامارات | بالفيديو: تعرف إلى اللاعبة التي تغزل فيها المعلق السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: تعرف إلى اللاعبة التي تغزل فيها المعلق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بمعلق رياضي سعودي الكثير من الجدل اليومين الماضيين، وقد جاء ذلك اثناء استبدال اللاعبة الجزائرية الأصل الفرنسية الجنسية لويزا نسيب، في إحدى مباريات فريقها أولمبيك ليون الفرنسي، كما أنها تمثل المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

وزاد المعلق الرياضي السعودي سليمان العنزي، في وصف اللاعبة أثناء استبدالها وهو مأ أثار الكثير من ردود الأفعال، ولكن من هي اللاعبة وما هو مشوارها، لويزة نسيب، مولودة عام 1987 وهي لاعبة كرة قدم فرنسية من أصل جزائري، وتلعب حاليًا مع نادي أولمبيك ليون والمنتخب كلاعبة وسط.

وقد حققت اللاعبة خلال مشوارها حتى الأن 12 لقب مع نادي ليون الفرنسي ومنتخب بلادها، بالإضافة إلى 5 ألقاب شخصية منها أفضل لاعبات العالم عام 2009، وقد خاضت مع المنتخب الفرنسي 145 مباراة وسجلت 36 هدف، إضافة إلى تسجيل 84 هدفاً في مشوارها بالدوري الفرنسي.