شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتنسيق مع نظيره النيجيري، موعد المباراة الودية بين المنتخبين والمقرر لها يوم 26 مارس الجاري. وراعى الجانب المصري ألا يتعارض موعد مباراة نيجيريا مع مباراة المنتخب الأوليمبي المصري ونظيره الهولندي في نفس اليوم، حيث تقام الأخيرة نفس اليوم في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتم الإتفاق على أن تكون مباراة المنتخب الأول مع نيجيريا في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

يذكر أن معسكر المنتخب الوطني الأول سينطلق يوم الأحد المقبل، ببرج العرب، على أن تطير بعثة الفراعنة للنيجر يوم 21 مارس الجاري، لخوض المباراة يوم 23 من نفس الشهر في الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، قبل التوجه إلى نيجيريا لخوض ودية 26 مارس.