شكرا لقرائتكم فالفيردي: واجهنا بعض الصعوبات أمام ليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بأن فريقه واجه بعض الصعوبات في الشوط الثاني خلال المباراة أمام ليون الفرنسي يوم الأربعاء ولكنه نجح في اجتيازها والتغلب بنتيجة كبيرة على منافسه.

وتغلب برشلونة على ليون 5 - 1 في إياب الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا، وتأهل الفريق إلى دور الثمانية بالفوز 5 - 1 في مجموع المباراتين، حيث سبق له أن تعادل مع ليون سلبيا في عقر داره ذهابا.

وأعرب فالفيردي عن سعادته بالفوز الكبير، كما أثنى على لاعبيه الذين اجتازوا جميع "الصعوبات" التي واجهوها عندما كان الفريق متقدما 2 - 1 فقط.

وقال فالفيردي، في المؤتمر الصحفي لفريقه بعد المباراة: قدمنا عرضا رائعا في الشوط الأول وكان من الممكن أن ننهيه بفارق أكبر من الأهداف.

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واعترف بأن برشلونة واجه بعض الصعوبات في الشوط الثاني الذي شهد بعض الضغط الهجومي من ليون على أصحاب الأرض ولكن برشلونة استغل الفرصة التي سنحت أمامه لقتل عناد الفريق الفرنسي.

وأوضح فالفيردي "عندما حاول المنافس تحقيق التعادل، واجهنا بعض الصعوبات" مشيرا إلى أن الفريق اجتاز هذه الصعوبات عندما سجل الهدف الثالث ليقترب كثيرا من حسم اللقاء وهو ما حدث بالفعل حيث سجل هدفين آخرين بعد ذلك.

وأشار فالفيردي إلى أن المنافس لم تسنح له فرص صريحة لهز الشباك في حين سنحت لبرشلونة العديد من الفرص وخاصة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ولكن الفريق لم يستغل هذه الفرص بشكل جيد لينتهي الشوط الأول بنتيجة غير مطمئنة.

وأعرب فالفيردي عن سعادته بأن فريقه لم يتعرض لمفاجأة مثل المفاجآت التي شهدها هذا الدور والتي راحت ضحيتها فرق مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقال فالفيردي: إننا في بطولة صعبة. كل فريق يمكنه تعقيد الأمور على منافسه مثلما لاحظنا في مواجهات أخرى. كان فريقنا أكثر فعالية في مباراة الإياب عما كان في مباراة الذهاب التي كان بإمكاننا الفوز فيها بعدد كاف من الأهداف.