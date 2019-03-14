شكرا لقرائتكم خبر عن "السلة" يخاطب وزارة الرياضة للتعاقد مع "جولبى" مدربا للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، بعد غد السبت، لإخطارهم بالاتفاق مع الإسبانى ألفريد جولبى لتولى المهمة الفنية لمنتخب الرجال.

وكان اتحاد السلة قد أعلن التعاقد مع الخواجة الإسبانى خلفا لعمرو أبو الخير الذى تقدم باستقالته بعد الإخفاق فى التأهل إلى كأس العالم بالصين 2019.

ومن المقرر أن يعاون جلوبى فى قيادة المنتخب كل من عصام عبد الحميد مدربا عاما، ووسام جابر وأحمد فوزى مدربين.

وبعد مخاطبة الوزارة وموافقتها سيتم توقيع العقود مع المدرب الإسبانى، ومن ثم تحديد موعد وصوله إلى القاهرة لتولى المهمة.