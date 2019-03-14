شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وربيعه فى قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

وضمت القائمة على معلول ومروان محسن وصلاح محسن ورامى ربيعه لتدعيم الفريق فى مواجهة شبيبة الساورة .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وعمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر ومحمد هاني ورمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد حمودي.

وحرص لاسارتى على ضم مصطفي شوبير الحارس الصاعد رغم عدم قيده فى لاقائمة الافريقية حتى يتعود على اجواء معسكرات الاحمر خاصة انه قد يتواجد فى قوائم المباريات المحلية نظرا للاصابة فى حراس المرمى

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غد السبت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.