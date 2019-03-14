شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يشارك فى تدريبات الأهلى.. ومران خاص لـ6 لاعبين قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد سباستيان المدرب المساعد بالأهلي تدريبات فنية خاصة لعدد من اللاعبين خلال المران المسائى الذى أقيم اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر إقامتها السادسة مساء بعد غد السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

شهدت تدريبات الأهلي تدريبات فنية خاصة لكل من صالح جمعة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وباسم على وأحمد الشيخ، وحرص سباستيان على إيقاف الفقرة الفنية أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق بشأن دقة التصويب على المرمي.

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فيما شارك محمد الشناوى، حارس الأهلى، فى تدريبات الكرة التي أقيمت اليوم تحت إشراف الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، وأدى الشناوى تدريبات مكثفة وبدأ بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات الخفيفة، ثم خاض تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس اشتملت على التصويب، كما شارك الحارس فى مران خاص ببعض الجمل الفنية بالتبادل مع على لطفى حارس الفريق تحت إشراف لاسارتى. ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الساورة الجزائرى.