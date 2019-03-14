شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية أبريل المقبل بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب، أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، افتتاح عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية أبريل المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن أعمال التطوير والتجديد قائمة بشكل مستمر لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك عدداً من مراكز الشباب بمحافظة الجيزة وهى "مركز شباب المنيرة، محطة أبو غالب، الوادي، السعودية، كفر طاحون، الصف، المنوات، وردان، العمرانية، ونادي العجوزة، والدقي" ومن المقرر أن يتم إفتتاحها خلال شهر أبريل المقبل بعد الانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بتلك المراكز.

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وأضاف أشرف صبحي أن من ضمن استرتيجية وزارة الشباب والرياضة تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة المجتمع.