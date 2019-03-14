شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لثلاثى الإسماعيلى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثلاثى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى محمد الضرف ومحمد صادق ومحمد فوزى تدريبات منفردة خلال المران الرئيسى عصر اليوم. ويستعد الدراويش لملاقاة بطل تونس فى عقر داره باستاد رادس السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات “المجموعة الثالثة” بدورى أبطال أفريقيا. Advertisements التدريبات تمثلت فى الجرى حول الملعب وتقوية بواسطة الأحزمة المطاطة قبل أن تتطرق لتدريبات بالكرة. ويسابق جهاز الدراويش الزمن لتجهيز الثلاثى للمباراة التى ستشهد حضور جماهيرى مكثف يزيد عن 40 آلف مشجع. يذكر أن الفريق يعانى من تعدد الغيابات ضمن صفوفه خلال رحلة تونس أبرزهم باهر المحمدى ومحمود متولى وعماد حمدى ومحمد مجدى الجمل.

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