شكرا لقرائتكم خبر عن عنتر وعبد السلام ينتظمان فى تدريبات الزمالك قبل موقعة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم الثنائى محمد عنتر ومحمد عبد السلام فى التدريبات الجماعية للزمالك، المقامة على ملعب النادى الأبيض، استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
جاءت مشاركة الثنائى عنتر وعبد السلام بعد نهاية البرنامج الذى وضع لهما فى مران الفريق بالأمس عقب مشاركتهما مع فريق الشباب أمام الأهلى فى بطولة الجمهورية تجنبا لتعرضهما للإجهاد.
ويحتل الزمالك المركز الأول فى مجموعته برصيد 8 نقاط، وخلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.
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