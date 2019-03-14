مران الزمالك.. جروس يشيد بـ"زيزو" وساسي.. حفني يكتفي بالجيم.. وحازم ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه اليوم الخميس على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

واكتفى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في التدريبات بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم، في حين انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية، كما شارك محمد عبد السلام ومحمد عنتر ثنائي الفريق في المران بعد خوض البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما خوفا من تعرضهما للإجهاد.

وركز الجهاز الفني على التدريبات البدنية في بداية المران قبل الاهتمام بالنواحي الخططية والفنية، كما حرص المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الأبيض على إلقاء محاضرة فنية على اللاعبين طالبهم خلالها بتنفيذ بعض التعليمات.

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على الجانب الآخر عقد جروس جلسة مع أحمد سيد "زيزو" والتونسي فرجاني ساسي، أشاد خلالها بإمكانيات الثنائي بعد تألقهما خلال المباراة الأخيرة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق الابيض برباعية نظيفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الأحد المقبل بالجزائر، فى الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط يليه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ثم نصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.