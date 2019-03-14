معلول يُثير المخاوف في الأهلي قبل مباراة شبيبة الساورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التحضيرات للمباراة المقبلة أمام شبيبة الساورة والمقرر لها يوم السبت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الأهلي خروج الدولي التونسي علي معلول قبل مران الفريق مع خالد محمود طبيب الفريق قبل أن يقوم بالجري منفرد.

وحرص المدرب مارتن لاسارتي على عقد جلسة مع سعيد سمير قبل أن يعقد جلسة أخرى مع القائد حسام عاشور.

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وخاض حمدي فتحي لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية في ظل برنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأدى محمد الشناوي جري في الملعب في إطار التأهيل من الإصابة التي لحقت به في مباراة فيتا كلوب في الجولة الماضية من عمر الدوري.

وخاض مروان ومحسن وسعد سمير وإسلام مُحارب تدريبات بدنية قبل أن يخوض الثنائي تدريبات بالجري فيما شهد المران غياب رامي ربيعة.