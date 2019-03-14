مدافع ميلان السابق: إذا لعبت ضد صلاح ستنفد طاقتي بعد 45 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد اللاعب أليساندرو كوستاكورتا مدافع فريق إيه سي ميلان الإيطالي السابق أنه إذا لعب ضد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ستنفد طاقته بعد 45 دقيقة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية قال كوستاكورتا: "كنت مدافعًا، وأستطيع ان أخبرك أنه إذا اضطررت للعب ضد لاعب مثل صلاح ستنفد طاقتي بعد 45 دقيقة، إنه لاعب رائع".

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وأضاف لاعب ميلان السابق: "لقد أخطأت في رأيي حول صفقة المدافع فيرجيل فان دايك، انتقدت القيمة المالية الكبيرة المدفوعة في الصفقة، حاليًا يمكنني القول أنه بين المدافعين الكبار في العالم".

وكان فان دايك انضم إلى صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادمًا من ساوثهامبتون بقيمة مالية كبيرة اقتربت من 75 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن فان دايك شارك في فوز فريقه على بايرن ميونخ الألماني في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا حيث سجل هدفًا وصنع آخر سجله زميله السنغالي ساديو ماني.