انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على أولى صفقات ريال مدريد في عهد زيدان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 05:19 مساءً - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، اتفاقه مع بورتو البرتغالي على انتقال مدافع الأخير، البرازيلي إيدير ميليتاو، إلى صفوف الفريق الملكي مدة 6 مواسم كاملة، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال النادي، في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، إن عقد المدافع البرازيلي (21 عاماً) سينتهي صيف عام 2025، ليكون أول صفقة للمدرب الجديد-القديم، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى المسؤولية مؤخراً خلفاً لنظيره الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

ولم يكشف بيان النادي الملكي القيمة المالية للصفقة الجديدة، إلا أن صحيفة "آس" الإسبانية قدّرتها بـ50 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للمدافع البرازيلي مع فريقه البرتغالي.

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وخاض ميليتاو مع بورتو ما يقرب من 34 مباراة في موسمه الأول، وظهر بمستوى رائع، ما دفع المدير الفني لمنتخب البرازيل إلى استدعائه لخوض مواجهتي بنما والتشيك هذا الشهر.

وأعلن النادي الملكي، الاثنين الماضي، تعاقده مع "زيزو" لقيادة الفريق الأول بعد 10 أشهر من رحيله عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، عقب تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، ومن المنتظر أن يتولى "زيزو" مهمة الإشراف الفنية للفترة المتبقية من الموسم الحالي وحتى صيف 2022.

وأكد زيدان ورئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أن الفريق سيتم تدعيمه بلاعبين جديد بعد الموسم المخيب للآمال؛ بخروج "الميرنغي" من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، وحلوله ثالثاً في جدول ترتيب الليغا.