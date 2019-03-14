رفع الحمل التدريبي للشناوي وفحص طبي لمحسن في الأهلي

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١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
مروان محسن
رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، الحمل التدريبي لمحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، خلال مران اليوم الخميس. كان الشناوي قد شارك في بعض الوحدات التدريبية الخفيفة أمس، تحت إشراف طارق سليمان، كخطوة أولى لتجهيز اللاعب الذى يعاني من الإصابة بالتواء في كاحل القدم، وبات من المنتظر أن يشهد مران الأهلي اليوم زيادة الوحدات التدريبية بشكل تدريجي للشناوي من أجل تجهيزه للوجود ضمن قائمة الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري.
كما يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق، للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شعر ببعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية أمس، حيث يقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على اللاعب الذي تبقى فرصه قوية وقائمة للوجود ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائري. ويدخل
ويدخل الأهلي مساء اليوم معسكرًا مغلقًا في برج العرب بالإسكندرية؛ وفضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الدخول في معسكر مغلق مبكر في الإسكندرية؛ من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل مواجهة بطل الجزائر الحاسمة في مشوار التأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.
ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الرابعة عصر غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية الذي يحتضن لقاء السبت أمام شبيبة الساورة.
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