انت الان تتابع هل يرحل محمد إبراهيم عن الزمالك؟.. أمير مرتضى يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أمير مرتضى
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التى ترددت عن نية محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء نهاية الموسم الجاري. قال أمير، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لاعب في الفريق يهدد بالرحيل عن النادي، وإن كل اللاعبين ملتزمون. وأضاف المشرف على فريق الكرة بالفارس الأبيض أنه لن يرحل أي لاعب من الفريق إلا في حالة موافقة مجلس الإدارة، وغير مسموح على الإطلاق بأن يهدد أي لاعب ناديه.
وأكد أمير ثقته بقدرة لاعبي الزمالك على تجاوز أي شائعات تسعى للنيل من استقرار الفريق، كما شدد على ثقته بقدرة اللاعبين على الفوز على نصر حسين داي الجزائري. وكان فريق نادي الزمالك قد اكتسح نظيره جور ماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة
وكان فريق نادي الزمالك قد اكتسح نظيره جور ماهيا الكيني برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما، الأحد الماضي، على ملعب برج العرب في الجولة الخامسة بدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، والتي تصدر من خلالها المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.
ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة مصيرية يدخلها بشعار "لا بديل عن الفوز" أمام نصر حسين داي الجزائري، من المقرر إقامتها الأحد المقبل في تمام السادسة مساء.
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