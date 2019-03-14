انت الان تتابع المنتخب الأولمبي يتلقى عرضا لمواجهة السويد والدنمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م

شوقي غريب Advertisements

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي (تحت 23 عامًا)، أن الفريق القومي تلقى عرضًا لمواجهة منتخبي السويد والدنمارك خلال معسكر الفراعنة في مارس الجاري، في إطار الإعداد لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، التي تقام في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وقال شوفي غريب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه طلب إرسال العروض الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني ابو ريدة، حتى تسير الأمور في الإطار الرسمي، لكن حتى الآن لم تصل العروض.

وكان استقر شوقي غريب على موعد وديتي المنتخب أمام نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والهولندي يومي 22 و26 مارس الجاري على الترتيب في إسبانيا، ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ومن المنتظر أن تقام مباراة المنتخب الأوليمبي مع منتخب أمريكا