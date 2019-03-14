«جروس» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز لتخطي عقبة نصر حسين داي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلقاء محاضرة فنية للاعبي الفريق على هامش المران الفريق المقام حاليا بملعب النادي. وأعطى جروس خلال المحاضرة بعض المهام الخاصة تمهيداً لتنفيذها بالمران. كما طالب جروس الجميع بالتركيز وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، بالإضافة إلى تنفيذ المطلوب منهم على أكمل وجه. وشدد المدير الفني للزمالك، على أن الفترة المقبلة مهمة ومصيرية في مشوار الفريق، مؤكدا ثقة الجميع في تخطي هذه المرحلة. ويستعد الزمالك لمواجهة نصر حسين داي الأحد المقبل بالجزائر، في الجولة السادسة من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الافريقية.

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