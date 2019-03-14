شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأخير بالقاهرة استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير بالقاهرة، في الثالثة عصر اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري المقرر لها السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء مران اليوم، حيث يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة معسكر الإسكندرية عقب انتهاء المران عصر اليوم.
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