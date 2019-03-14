شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف مروان محسن من مباراة الأهلي وشبيبة الساورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعب الذي شعر ببعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية أمس.

وكان اللاعب اشتكي من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الخلفية، حيث يقوم الجهاز الطبي بالاطمئنان على اللاعب الذي تبقى فرصه قوية وقائمة للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة شبيبة الساورة الجزائري.

يذكر أن الأهلي يلتقي شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء بعد غدٍ السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.