شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يحسم صفقة البرازيلي ميليتاو بــ 50 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن فريق ريال مدريد حسم أولى الصفقات، في الحقبة الثانية للمدير الفني الجديد زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة إن البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب بورتو البرتغالي هو الصفقة الأولى، وسيتم الإعلان الرسمي قبل نهاية هذا الشهر.

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وأضافت: «تم الاتفاق الكامل بين ريال مدريد وبورتو، وتمت الصفقة بسرعة كبيرة، حيث سيتم الإعلان الرسمي الأسبوع المُقبل، لتعزيز خط الدفاع الذي عانى من عدة مشاكل هذا الموسم، وسيتم دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ50 مليون يورو اللاعب وافق بالفعل على كل الشروط الشخصية، لكن دفع نسبة ناديه السابق ساو باولو هي النقطة الوحيدة التي لم يتم تسويتها حتى الآن».

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الشرط الجزائي ستصل إلى 75 مليون يورو في 15 يوليو المقبل، وهذا أحد الأسباب التي دفعت ريال مدريد يُسرع لإتمام الصفقة، بجانب اهتمام الأندية الأخرى به، حيث سيكون ثالث لاعب أجنبي بجانب مواطنيه فينسيوس جونيور ورودريجو.

وخاض البرازيلي 34 مباراة في موسمه الأول مع بورتو، وظهر بمستوى رائع، حيث يملك القدرة على التطور ولديه الشخصية التي تجعله يلعب لريال مدريد، وبفضل هذا التألق تم استدعاؤه لمنتخب البرازيل لخوض مواجهتي بنما والتشيك هذا الشهر.

وأوضحت أن انضمام ميليتاو يعني رحيل فاييخو على سبيل الإعارة أو بيع نهائي بدفع الشرط الجزائي في عقده الحالي، في ظل تكرار إصاباته.