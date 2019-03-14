شكرا لقرائتكم الزمالك ينفي تورط لاعبيه في المنشطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ ساعتين في 14 مارس 2019 - اخر تحديث في 14 مارس 2019 / 17:11

نفى المشرف العام على الكرة بالزمالك أمير مرتضى تورط أي من لاعبي ناديه في تعاطي المنشطات، مشددا على أن ناديه سيقاضي الجهة الإعلامية التي أدعت ثبوت رسوب لاعب الوسط طارق في اختبار المنشطات بعد أُخذ عينة منه بعد مباراة جورماهيا الكيني في بطولة الكونفديرالية لكرة القدم ، مؤكدا أن الهدف من هذه الشائعة ضرب استقرار الفريق "الأبيض" لتشتيت أذهان اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة مع نصر حسن داي الجزائري بعد غد الأحد في البطولة الإفريقية والتي ستحدد نتيجتها مصير ممثل الكرة المصرية بالبطولة إذ يحتاج للتعادل لبلوغ ربع النهائي ، لافتا إلى أن هناك متربصين يسعون لإسقاط الفريق من صدارة بطولة الدوري المحلي .



على صعيد متصل ، وافق الاتحاد التونسي على مشاركة لاعب الوسط الدولي فرجاني ساسي مع الزمالك في مباراة المقاولون العرب بناء على طلب ناديه لأهمية المباراة في صراعه للفوز بلقب الدوري المصري

من جانب آخر ، أعلن الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية لاعب الوسط المخضرم حسام عاشور لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري غدا السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة ، فيما نفى مدير الكرة بالنادي "الأحمر" سيد عبد الحفيظ تجدد إصابة المهاجم مراون محسن والمدافع رامي ربيعة ، مؤكدا جاهزيتهما لخوض مباراة الساورة المصيرية والتي يسعى فريقه للفوز بها لحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي .