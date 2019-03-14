شكرا لقرائتكم برشلونة يفتقد ديمبيلي لنحو شهر بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 4 ساعات في 14 مارس 2019 - اخر تحديث في 14 مارس 2019 / 17:04

برشلونة - أ ف ب - بعد مشاركته بالتسجيل مع برشلونة الاسباني ضد ليون الفرنسي (5-1) والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تفاقمت إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي بحسب ما ذكر فريقه متحدثا عن غيابه "بين 3 و4 أسابيع".



غياب سيبعد ديمبيلي عن تشكيلة بلاده المتوجة بمونديال روسيا الصيف الماضي، والتي ستواجه مولدافيا وايسلندا في نهاية اذار/مارس ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وجاء في بيان برشلونة "يعاني عثمان ديمبيلي من تمزق في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر. تقدر مدة غيابه بين 3 و4 أسابيع"، وخاض ديمبيلي (21 عاما) أقل من 20 دقيقة خلال فوز برشلونة على ليون في ملعب كامب نو الاربعاء ضمن إياب ثمن النهائي، إذ دخل في الدقيقة 69 قبل تسجيله الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 86، وكان لاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق يعاني من تمدد عضلي بسيط في العضلة عينها، لكنه خاطر بالنزول ضد ليون،