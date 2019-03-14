شكرا لقرائتكم حازم إمام جاهز لمواجهة نصر حسين داى.. وحفنى يبتعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، حيث لم يشارك فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم قبل مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

ولم يشارك أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق فى التدريبات واكتفى بتدريبات تأهيلية فى الجيم، بينما شارك حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة فى العضلة الخلفية وبذلك قد يغيب حفنى عن رحلة الجزائر، حيث سيتوجه الفريق غداً استعدادا لمواجهة الفريق الجزائرى.

محاضرة لجروس قبل المران

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اجتمع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، باللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم بملعب النادى، من أجل مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد بتنفيذ التعليمات الفنية فى مواجهة نصر حسين داى.

وشدد المدير الفنى للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدا ثقته الكاملة فى تخطيها بأفضل النتائج خاصة إنها مصيرية فى مشوار الفريق بالكونفدرالية، حيث يكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى الجزائر لحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائى البطولة الأفريقية.

فيما خصص السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، فقرة تأهيل خاصة وخفيفة للاعبين وذلك على هامش المران المقام حاليا واكتفى الجهاز الفنى للزمالك بأداء اللاعبين فقرة إطالات قصيرة وطويلة لمدة زمنية قصيرة أعقبها تمرير بالكرة من لمسة واحدة وفضل الجهاز الفنى للزمالك تخفيف الحمل البدنى فى هذا المران وذلك ضمن خطه تدريبية تم وضعها من المدير الفنى حتى لا يتعرض اللاعبين للإجهاد