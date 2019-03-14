شكرا لقرائتكم بوجبا وجريزمان على رأس قائمة المنتخب لمواجهة مولدوفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، وأنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الإسبانى فى قائمة منتخب فرنسا، استعداداً لمواجهة مولدوفا وأيسلندا يومى 22 و25 مارس الجارى بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "2020".

ولم تشهد قائمة منتخب فرنسا التى كشف عنها ديديه ديشامب مدرب "الديوك"، اليوم، الخميس أية مفاجآت.

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وجاءت قائمة منتخب فرنسا كالتالي: لوريس، ألفونس آريولا، ستيف مانداندا فى حراسة المرمى، لوكاس دين، بنيامين بافارد، رافائيل فاران، برنسيل كيمبيمبى، جابرييل سيديبى، كورت زوما، لايفين كورزاوا، صامويل أومتيتى، نجولو كانتى، بول بوجبا، بليز ماتويدى، موسى سيسوكو، تانجى ندومبيلى.

كما ضمت قائمة منتخب فرنسا بطل النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى كلاً من، كينجسلى كومان، أنطوان جريزمان، فلوريان توفان، نبيل فقير، أنتونى مارسيال، أوليفييه جيرو، كيليان مبابى.