شكرا لقرائتكم تجهيز محمود وحيد لمواجهة الشبيبة.. ومروان يغيب عن المران... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب مروان محسن مهاجم الأهلى عن مران فريقه الجماعى المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية.

فيما بدأ الجهاز الفنى فى تجهيز محمود وحيد تمهيدا للاستعانة به أمام الساورة، تحسبا لغياب على معلول، الذى يعانى من إجهاد عضلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة من مساء بعد غد السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.