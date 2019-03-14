شكرا لقرائتكم عودة زيدان تفتح الباب أمام انتقال نيمار ومبابى لريال مدريد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى سبيل أن يتمكن ريال مدريد وزيدان من التوصل إلى اتفاق بشأن عودة المدرب الفرنسى لقيادة البلانكوس، فإن المنطق يشير إلى أن الفرنسى حصل على تأكيدات بإعادة تشكيل الفريق الذى كان يتمناه بشدة فى الصيف الماضى، وقد أدى هذا إلى شائعات عن ضم ثنائى باريس سان جيرمان الفرنسى نيمار وكيليان مبابى.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كيليان مبابى ونيمار دائمًا كانا مطلوبين فى سانتياجو بيرنابيو، ومع ذلك فإن الوضع المالى للنادى ورفض باريس سان جيرمان للبيع غالبًا كان يوقف كل هذه التكهنات، ومع ذلك، فإن الحديث حول انتقال احدهما للبرنابيو ارتفع بعد المؤتمر التمهيدى لزيزو يوم الاثنين الماضى.

كشف التقرير أن زيدان حاول الحصول على توقيع مبابى خلال فترة ولايته الأولى وتم الاتفاق على الصفقة مع موناكو ولكن لم يكتمل التوقيع، وفى فرنسا هناك الآن شكوك فى أن زيدان سيحاول استعادته مجددًا أنه فى وضع أقوى للحصول على رغباته من بيريز.

أوضحت أن ناصر الخليفى مقتنع بأن نيمار ومبابى ملتزمان بالمشروع فى حديقة الامراء وهو يعتقد أنهم مستمرين فى فرنسا حتى 2019/20 على الأقل.