شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخفض الحمل التدريبى بعد محاضرة جروس استعداداً لموقعة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات اليوم بملعب النادى، لمطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد بتنفيذ التعليمات الفنية فى مواجهة نصر حسين داى، التى ستجمع الفريقين الأحد المقبل بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية.

وشدد المدير الفنى للزمالك، خلال حديثه مع اللاعبين، حول أهمية المرحلة المقبلة، مؤكداً ثقته الكاملة فى تخطيها بأفضل النتائج، خاصة أنها مصيرية فى مشوار الفريق بالكونفدرالية، حيث يكفى الأبيض الفوز أو التعادل فى الجزائر لحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائى البطولة الأفريقية.

فيما خصص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، فقرة تأهيل خاصة وخفيفة للاعبين على هامش المران المقام حالياً، واكتفى الجهاز الفنى للزمالك بأداء اللاعبين فقرة إطالات قصيرة وطويلة لمدة زمنية قصيرة أعقبها تمرير بالكرة من لمسة واحدة، وفضل الجهاز الفنى للزمالك تخفيف الحمل البدنى فى هذا المران ضمن خطه تدريبية تم وضعها من المدير الفنى حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.