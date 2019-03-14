شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يغيب عن مران الأهلي بسبب الخلفية.. وتجهيز "بديل معلول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب مروان محسن، مهاجم الأهلي، عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى ظل استمرار معاناته من إصابة فى العضلة الخلفية.

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فيما بدأ الجهاز الفنى تجهيز محمود وحيد تمهيداً للاستعانة به أمام الساورة، تحسباً لغياب على معلول الذى يعانى من إجهاد عضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة مساء بعد غد، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.