أيمن حفنى مهدد بالغياب عن رحلة الجزائر بعد ابتعاده عن تدريبات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية فى صالة الجيمانزيوم اليوم قبل مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية. Advertisements ولم يشارك أيمن حفنى فى التدريبات الجماعية واكتفى بتدريبات تأهيلية فى الجيم، بينما شارك حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة فى العضلة الخلفية، وبذلك قد يغيب حفنى عن رحلة الجزائر حيث سيتوجه الفريق غداً استعداداً لمواجهة الفريق الجزائرى. ويحتل الزمالك صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى بـ7 نقاط ونصر حسين داى بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.

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