شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، وكان أبرزها تجميد شكوى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ، ورفض الأهلى رصد مكافآت لتجاوز شبيبة الساورة فى دورى الأبطال.

السادسة مساءً موعداً لودية منتخب مصر أمام نيجيريا

حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالاتفاق مع نظيره النيجيرى، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، موعدا للمباراة الودية بين المنتخبين المصرى والنيجيرى المقرر لها يوم 26 مارس الجارى.

الضامة تبعد ربيعة عن مران الأهلي.. ومعلول يشتكى من الإجهاد

غاب رامى ربيعة، مدافع الأهلي، عن مران فريقه الجماعى المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة لاستمرار معاناته من آلام فى العضلة الضامة.

فيديو.. الحضرى يعلن تجدد إصابته قبل موقعة النجوم والإنتاج

نشر عصام الحضرى حارس مرمى النجوم إف سى، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، يؤكد من خلاله تجدد إصابته.

الزمالك يفضل تعديل عقد "كهربا" بعد حسم بطاقة التأهل للكونفدرالية

فضل مسئولو الزمالك عقد جلسة مع كهربا، صانع ألعاب الفريق، من أجل تعديل عقده عقب انتهاء الفريق الأبيض من مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

يأتى تفضيل مسئولى الزمالك بتعديل عقد "كهربا" عقب مواجهة نصر حسين داى نظرا للتركيز مع الفريق فقط فى المواجهة المقبلة التى ستحسم بطاقة التأهل لدور ربع النهائى من البطولة الأفريقية.

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تعرف على موعد مباراتى المنتخب الأولمبى أمام أمريكا وهولندا

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، موعد وديتىّ الفراعنة أمام أمريكا يوم 22 مارس الجارى، وهولندا يوم 26 من نفس الشهر.

وتقام مباراة مباراة المنتخب الأولمبى أمام أمريكا فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، أما لقاء هولندا فتقام فى الرابعة عصرًا.

اتحاد الكرة يجمد شكوى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ بسبب قمة 30 مارس

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على تجميد شكوى نادى الزمالك ضد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، فى لجنة الانضباط، لحين الانتهاء من مباراة القمة المحدد لها يوم 30 مارس الجارى، والمؤجلة من الأسبوع الـ17 بالدورى.

الأهلي يرفض رصد مكافآت خاصة لتجاوز شبيبة الساورة في برج العرب

رفض مسئولو النادي الأهلي رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم في مباراة شبيبة الساورة الجزائري المُقرر لها بعد غد ، السبت، ببرج العرب في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن لائحة البطولة الافريقية لا تحتاج للتعديل فهي مناسبة وجيدة كما أنه ليس منطقياً أن يقوم النادي بتعديل المكافآت ومضاعفتها قبل كل مباراة هامة يخوضها الفريق.