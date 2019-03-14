شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك فيديو لبعض اللقطات من التدريبات التى خاضها الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ظهر الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، قبل بداية المران فى ملعب النادى بـ"هاتفه" من أجل التقاط بعض الصور قبل أن يبدأ المران والذى شهد بعض الفقرات الترفيهية من أجل تخفيف حدة الاستعدادات لموقعة الجزائر.

فيما سجل محمود جنش حارس مرمى الزمالك فى شباك زميله عماد السيد خلال تدريبات حراس الفريق الأبيض وخلال احتفاله بالهدف الذى سجله رد عماد السيد بهدف فى شباك جنش.