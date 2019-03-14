شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من لاسارتى لسعد سمير قبل مواجهة الأهلي والساورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلي، وأليخاندرو مخطط أحمال الفريق، جلسة خاصة مع سعد الدين سمير على هامش المران اليوم الخميس، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة لمنحه بعض التعليمات الفنية.

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وحرص لاسارتي، خلال هذه الجلسة، على الاطمئنان على مدافع الأهلي، وإمكانية انتظامه فى التدريبات الجماعية، بعدما غاب عنها أمس الأربعاء، لشعوره بإجهاد عام.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة فى السادسة مساء بعد غد، السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.