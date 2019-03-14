سوبر كورة.. 10 صور يتمنى نجوم الكرة حذفها من التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حياة نجوم الكرة العديد من المواقف السيئة والمحرجة وغير الأخلاقية، التى يتمنى كل واحد منهم نسيانها، قد يحقق هذه الأمنية مع مرور الوقت لكن هناك مواقف تخلدها عدسات الكاميرات ويصبح اللاعب أسيرا لها تطارده كما الأشباح وتبقى فى حياته كالكابوس. لمشاهدة الصور اضغط هنا.

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