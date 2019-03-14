العرب بين "الثمانية الكبار".. سيطرة هولندية.. و "الخامسة" فرصة براهيمي للرد على صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حجزت الفرق الثماني مقاعدها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات دور الـ16، وتمكن كل من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وآياكس الهولندي وبورتو البرتغالي بجانب الرباعي الإنجليزي مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ليفربول وتوتنهام من التأهل للمنافسة على المربع الذهبي.

اللافت للانتباه هو تواجد أربعة فرق إنجليزية في منافسات ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة 2009، كما ضمت الفرق المتأهلة 6 لاعبين عرب هم:

ثلاثي آياكس

* حكيم زياش- المغرب

المرة الأولى التي يشارك فيها زياش رفقة فريقه في منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، فقد سبق له المشاركة في الدوري الأوروبي نسخة (16/17)، ووصل إلى نهائي البطولة قبل الخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

اللاعب المغربي نجم فريق آياكس الهولندي انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2016/2017 قادمًا من تفينتي أنشخيدة الهولندي.

هذا الموسم لعب زياش بقميص فريقه خلال 21 مباراة بالدوري، مباراتين في الكأس إلى جانب 7 آخرين في بطولة دوري الأبطال، نجح خلالهم في تسجيل 16 هدف وصنع 15 آخرين.

* زكريا لبيض- المغرب

انضم اللاعب المغربي إلى صفوف آياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجاري، قادمًا من نادي أوترخت.

سبق لزكريا اللعب داخل صفوف فولهام الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي.

صاحب الـ26 عامًا لم يسبق له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا مسبقًا فقد اكتفى بتمثيل الفرق التي لعب لها في بطولة الدوري الأوروبي وكانت أقصى مرحلة وصل إليها هي دور الـ16 في نسخة 11/12 قبل الخروح أمام فالنسيا.

لبيض الذي يجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي شارك رفقة آياكس في مباراة واحدة فقط في دوري الأبطال هذا الموسم بدور المجموعات، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في 4 مباريات أخرى.

إجمالي مشاركات صاحب الـ26 عامًا رفقة فريقه هذا الموسم هي 16 مباراة بواقع (11 مباراة في الدوري- 4 في الكأس- مباراة في دوري الأبطال) سجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

* نصير مزراوي- المغرب

مزراوي البالغ من العمر 21 عامًا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وهو من ناشيء فريق آياكس، تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 17/18.

المرة الأولى التي يشارك فيها مزراوي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتواجد رفقة فريقه خلال 8 مباريات سجل خلالهم هدفين.

على الرغم من صغر سن اللاعب المغربي إلا أنه أحد الركائز الرئيسية في صفوف آياكس، فصاحب الـ21 عامًا شارك مع فريقه في 22 مباراة بالدوري سجل هدفًا وصنع اثنين آخرين، كما ظهر في مباراتين ببطولة الكأس المحلية وسجل هدفًا.

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ثنائي جزائري

* رياض محرز

لاعب مانشستر سيتي المنضم إلى صفوف البلو سكاي مطلع الموسم الجاري قادمًا من ليستر سيتي.

محرز البالغ من العمر 28 عامًا سبق له المشاركة في البطولة الأوروبية في نسخة 16/17 رفقة ليستر سيتي.

ووصل اللاعب الجزائري مع الثعالب إلى منافسات ربع النهائي قبل الخسارة أمام أتليتكو مدريد بهدفين لهدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وشهدت النسخة الحالية تواجد محرز في 5 مباريات رفقة البلو سكاي سجل هدفًا أمام شاختار الأوكراني في دور المجموعات وتواجد على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات.

إجمالي مشاركات محرز رفقة السيتزنز هذا الموسم 33 مباراة محلية (دوري- كأس) بجانب خمس مباريات أخرى في دوري الأبطال شهدت تسجيل اللاعب الجزائري 11 هدفًا وصناعة 10 آخرين.

* ياسين براهيمي

لاعب فريق بورتو البرتغالي الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز أهمها الجناح الأيسر والوسط الهجومي.

براهيمي انضم إلى صفوف الدوري البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 14/15 قادمًا من غرناطه الإسباني.

المرة الخامسة التي يشارك فيها براهيمي في بطولة دوري أبطال أوروبا متساويًا مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، إلا أن اللاعب الجزائري أول مرة يصل إلى الدور ربع نهائي، عكس "مو" الذي وصل إلى نهائي البطولة النسخة الماضية.

براهيمي أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق البرتغالي حيث شارك هذا الموسم في 24 مباراة بالدوري المحلي، واثنين في الكأس إلى جانب 7 مباريات في بطولة دوري الأبطال، سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين.

الفرعون المصري

* محمد صلاح

المرة الخامسة التي يشارك فيها صلاح في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سبق له المشاركة في البطولة نسخة 13/14 رفقة بازل السويسري، ونسخة 14/15 بقميص تشيلسي، و نسخة 15/16 مع روما، بجانب الموسم الماضي رفقة ليفربول الإنجليزي والتي شارك في وصول فريقه إلى نهائي البطولة.

الفرعون المصري شارك في 21 مباراة في البطولة بقميص ليفربول سخل خلالهم 13 هدفًا وصنع 6 آخرين.

إجمالي مشاركات "مو" هذا الموسم رفقة ليفربول 40 مباراة بواقع (30 مباراة في الدوري- مباراتين في الكأس - 8 في دوري الأبطال) سجل خلالهم 20 هدفًا وصنع 7 آخرين.