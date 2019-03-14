انت الان تتابع موهبة بورتو.. أولى صفقات زيدان الرسمية مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

زيدان

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع مدافع بورتو إيدير جابريل ميليتاو، حتى عام 2025، على أن ينضم المدافع البرازيلي لصفوف الفريق الملكي الصيف المقبل، وعلى الرغم من مشاركة المدافع الدولي البالغ من العمر 21 عامًا في موسمه الأول مع بورتو، فإنه أظهر قدرات مميزة منحته لقب أفضل مدافع في الدوري البرتغالي في آخر 5 أشهر على التوالي، ويلعب ميلياتو بشكل أساسي كقلب دفاع، إلا أنه يجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، ويتميز بالسرعة وإجادة الألعاب الهوائية والقدرة على الاستحواذ على الكرة.

Advertisements

وشارك ميليتاو في 34 مباراة مع بورتو هذا الموسم، وسجل 3 أهداف خلال تلك المباريات، ولعب للمرة الأولى هذا الموسم مع بورتو أمام موريرينسي وسجل أول أهدافه في شباك شالكة الألماني بدوري أبطال أوروبا. وقبل الانتقال إلى بورتو لعب ميليتاو في أكاديمية ساو باولو التي انضم إليها بعمر 13 عامًا، وتوج بكأس البرازيل