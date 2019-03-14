انت الان تتابع موهبة بورتو.. أولى صفقات زيدان الرسمية مع ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٤ مارس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
زيدان
أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع مدافع بورتو إيدير جابريل ميليتاو، حتى عام 2025، على أن ينضم المدافع البرازيلي لصفوف الفريق الملكي الصيف المقبل، وعلى الرغم من مشاركة المدافع الدولي البالغ من العمر 21 عامًا في موسمه الأول مع بورتو، فإنه أظهر قدرات مميزة منحته لقب أفضل مدافع في الدوري البرتغالي في آخر 5 أشهر على التوالي، ويلعب ميلياتو بشكل أساسي كقلب دفاع، إلا أنه يجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، ويتميز بالسرعة وإجادة الألعاب الهوائية والقدرة على الاستحواذ على الكرة.
وشارك ميليتاو في 34 مباراة مع بورتو هذا الموسم، وسجل 3 أهداف خلال تلك المباريات، ولعب للمرة الأولى هذا الموسم مع بورتو أمام موريرينسي وسجل أول أهدافه في شباك شالكة الألماني بدوري أبطال أوروبا. وقبل الانتقال إلى بورتو لعب ميليتاو في أكاديمية ساو باولو التي انضم إليها بعمر 13 عامًا، وتوج بكأس البرازيل
وقبل الانتقال إلى بورتو لعب ميليتاو في أكاديمية ساو باولو التي انضم إليها بعمر 13 عامًا، وتوج بكأس البرازيل تحت 20 سنة عام 2016، ولعب للفريق الأول بعمر 19 عامًا أمام كروزيرو في عام 2017، ومنذ ذلك الحين حجز مكانًا له في التشكيل الأساسي للفريق قبل الانتقال إلى بورتو في عام 2018.
ولعب ميليتاو أول مباراة دولية له مع المنتخب البرازيلي في شهر سبتمبر الماضي، في المباراة الودية أمام السلفادور، ليصبح بالتالي المدافع البرازيلي، أولى الصفقات التي يبرمها زين الدين زيدان بعد عودته إلى ريال مدريد من جديد خلفًا للمدرب المقال سانتياجو سولاري.
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