انت الان تتابع أوين: 10 لاعبين فقط قادرون على اللعب في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لا صوت يعلو في العاصمة الإسبانية فوق صوت عودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد من جديد من أجل إنقاذ الفريق، وهي الخطوة التي يتفاءل بها أوين كثيرًا

مع عودة زين الدين زيدان إلى قيادة ريال مدريد مرة أخرى، يجتهد الكثيرون في معرفة الكيفية التي سيتبعها في ترتيب الأوضاع في الفريق الملكي الذي لا يمر بأفضل أحواله هذا الموسم، حيث ودع الميرينجي دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بصورة مفاجئة على يد أياكس بعد أن توج بلقب البطولة في المواسم الثلاثة الأخيرة. كما خرج الريال من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على يد الغريم برشلونة، ويبتعد عن المتصدر البرسا بفارق 12 نقطة في الدوري الإسباني، وبات ريال مدريد قريبًا للغاية من الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.

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وتوجهت صحيفة "ماركا" الإسبانية لحوار النجم الإنجليزي مايكل أوين لمعرفة رأيه في عودة زيدان، خاصة أن أوين يعرف جيدًا الضغوطات الهائلة التي يعاني منها أي لاعب في ريال مدريد، بعدما مثل الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 2004 و2005. ونستعرض في السطور التالية حوار الصحيفة الإسبانية مع نجم الكرة الإنجليزية

وتوجهت صحيفة "ماركا" الإسبانية لحوار النجم الإنجليزي مايكل أوين لمعرفة رأيه في عودة زيدان، خاصة أن أوين يعرف جيدًا الضغوطات الهائلة التي يعاني منها أي لاعب في ريال مدريد، بعدما مثل الفريق الملكي في الفترة ما بين عامي 2004 و2005. ونستعرض في السطور التالية حوار الصحيفة الإسبانية مع نجم الكرة الإنجليزية المعتزل كالآتي:



هل تحرص على متابعة أخبار ريال مدريد؟

"بالطبع، وبكل تأكيد هذا موسم محبط للغاية لم يمر به الفريق في السنوات الأخيرة، حيث توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة، ولكن الفريق يمر بفترة سيئة، وأعرف بأن النادي لا يشعر بالسعادة حاليًا، ولكن يجب العلم أن الفريق خارج من حقبة ناجحة للغاية استمتع الجميع بمشاهدتهم خلالها. سانتياجو سولاري صديق مقرب لي منذ فترة وجودي كلاعب في ريال مدريد، هو شخص رائع، ولكن عاد الملك زين الدين زيدان، وكل من يرتبط بريال مدريد سعيد للغاية بعودته".كيف ترى عودة زيدان؟

"أنا سعيد للغاية، فهو لاعب ومدرب ناجح، وأنا على ثقة بأنه لا يزال يملك المزيد، ولكن يجب العلم أنه في كرة القدم، مهنة التدريب شاقة للغاية".هل يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين مثال هازارد وكين؟

"هم لاعبون عظماء، ويوجد في الوقت الحالي بالدوري الإنجليزي الكثير من اللاعبين المميزين مثل هازارد، ولكن في الدوري الإسباني من الصعب للغاية اللعب في ريال مدريد وتحقيق المزيد دائمًا، ربما ينظر ريال مدريد إلى التعاقد مع لاعبين من البريميرليج، ولكن عليهم الاختيار بعناية من أجل تطوير الفريق، وأرى أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين في العالم قادرين على تلبية تطلعات ريال مدريد".كيف ترى تشكيك البعض في شغف جاريث بيل وأهميته لريال مدريد؟

"قرأت الكثير من الأخبار عنه في إنجلترا، فهناك الكثير من الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد معه، هو يملك جودة كبيرة، وبالتأكيد عندما يقرر الاعتزال وينظر إلى ما قدمه في مسيرته، سيشعر بالفخر الكبير".هل استمتعت بكونك لاعبا بريطانيا في ريال مدريد؟

"استمتعت كثيرًا، وأحببت التجربة، وكنت محظوظا للغاية باللعب إلى جوار فيجو وراؤول ورونالدو وروبرتو كارلوس وسالجادو وبيكهام، شعرت بالراحة الكبيرة للعب إلى جوارهم".من مرشحك الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

"أنا على ثقة تامة بأن هناك ناديا إنجليزيا سيتوج باللقب هذا الموسم، يبدو بالنسبة لي أن هل تحرص على متابعة أخبار ريال مدريد؟"بالطبع، وبكل تأكيد هذا موسم محبط للغاية لم يمر به الفريق في السنوات الأخيرة، حيث توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من مرة، ولكن الفريق يمر بفترة سيئة، وأعرف بأن النادي لا يشعر بالسعادة حاليًا، ولكن يجب العلم أن الفريق خارج من حقبة ناجحة للغاية استمتع الجميع بمشاهدتهم خلالها. سانتياجو سولاري صديق مقرب لي منذ فترة وجودي كلاعب في ريال مدريد، هو شخص رائع، ولكن عاد الملك زين الدين زيدان، وكل من يرتبط بريال مدريد سعيد للغاية بعودته".كيف ترى عودة زيدان؟"أنا سعيد للغاية، فهو لاعب ومدرب ناجح، وأنا على ثقة بأنه لا يزال يملك المزيد، ولكن يجب العلم أنه في كرة القدم، مهنة التدريب شاقة للغاية".هل يحتاج ريال مدريد للتعاقد مع لاعبين مثال هازارد وكين؟"هم لاعبون عظماء، ويوجد في الوقت الحالي بالدوري الإنجليزي الكثير من اللاعبين المميزين مثل هازارد، ولكن في الدوري الإسباني من الصعب للغاية اللعب في ريال مدريد وتحقيق المزيد دائمًا، ربما ينظر ريال مدريد إلى التعاقد مع لاعبين من البريميرليج، ولكن عليهم الاختيار بعناية من أجل تطوير الفريق، وأرى أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين في العالم قادرين على تلبية تطلعات ريال مدريد".كيف ترى تشكيك البعض في شغف جاريث بيل وأهميته لريال مدريد؟"قرأت الكثير من الأخبار عنه في إنجلترا، فهناك الكثير من الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد معه، هو يملك جودة كبيرة، وبالتأكيد عندما يقرر الاعتزال وينظر إلى ما قدمه في مسيرته، سيشعر بالفخر الكبير".هل استمتعت بكونك لاعبا بريطانيا في ريال مدريد؟"استمتعت كثيرًا، وأحببت التجربة، وكنت محظوظا للغاية باللعب إلى جوار فيجو وراؤول ورونالدو وروبرتو كارلوس وسالجادو وبيكهام، شعرت بالراحة الكبيرة للعب إلى جوارهم".من مرشحك الأبرز للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟"أنا على ثقة تامة بأن هناك ناديا إنجليزيا سيتوج باللقب هذا الموسم، يبدو بالنسبة لي أن ليفربول يركز بصورة أكبر على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ، وبكل تأكيد تفضل جماهير الريدز الفوز بلقب الدوري على حساب دوري أبطال أوروبا، أما مانشستر سيتي فتوج بلقب الدوري الإنجليزي أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، وبالتالي حان وقت دوري الأبطال بالنسبة لهم، سيكون من الرائع عودة الكأس إلى إنجلترا مرة أخرى". يذكر أن أوين لعب في صفوف ريال مدريد في موسم 2004- 2005، حيث خاض 36 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 13 هدفًا، كما شارك في 4 مباريات بكأس ملك إسبانيا سجل خلالها هدفين، ولعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل خلالها هدفا وحيدا، وبشكل عام شارك مع الريال في 45 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 16 هدفًا، ولكنه لم يتوج بأي لقب مع الفريق الملكي في ذلك الموسم.



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